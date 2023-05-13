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Adıyaman'da kamyon ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da kamyon ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda H.C'nin kullandığı 02 AF 640 plakalı kamyon ile B.D. idaresindeki 55 AR 577 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü B.D. ile babası M.D, kaldırıldıkları Gölbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel

Atatürk Bulvarı Adıyaman Güncel Haberler

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