Adıyaman'da Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Avukat Mustafa Nazım Pektaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
62 yaşındaki avukat Mustafa Nazım Pektaş, Adıyaman'da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze töreni Adıyaman Adliyesi bahçesinde gerçekleştirildi, yakınları ve meslektaşları törene katıldı.
Adıyaman'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren avukat Mustafa Nazım Pektaş (62), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Pektaş için Adıyaman Adliyesi bahçesinde tören düzenlendi.
Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Pektaş'ın yakınlarına sabırlar diledi.
Yapılan duaların ardından Pektaş'ın cenazesi, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
Törene, Pektaş'ın ailesi, yakınları, Adıyaman Barosu avukatları katıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel