Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da kalıcı konutlara yerleşen afetzedeler hayatlarına devam ediyor

Adıyaman'da kalıcı konutlara yerleşen afetzedeler hayatlarına devam ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, depremzedeler kalıcı konutlarına yerleşerek yarım kalan hayatlarına devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, depremzedeler kalıcı konutlarına yerleşerek yarım kalan hayatlarına devam ediyor.

Emlak Konut ve TOKİ işbirliğiyle kentte merkezinde iki bölgede inşa edilen yaklaşık 20 bin konut için çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Yapımının tamamlanmasıyla kurada belirlenen hak sahipleri anahtarlarını alarak, güvenli bir şekilde yeni evlerinde oturmanın rahatlığını yaşıyor.

Depremler nedeniyle evlerini kaybeden aileler, hükümetin hızlıca hayata geçirdiği konut projeleri sayesinde kısa sürede güvenli konutlara kavuştu.

İndere bölgesinde yapılan bu modern konutlar, deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edildi ve ailelere yeni bir yaşam alanı sağladı.

Afetzedelerden Mehmet Çetin, gazetecilere, yeni yaşam alanındaki duyduğu memnuniyeti anlattı.

Depremlerden kısa bir süre sonra evlerinin inşa edilerek kendilerine teslim edildiğini aktaran Çetin, "Biz bu evlerden çok memnunuz ve kendimizi çok güvende hissediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok iş yerimize gittiğimizde aklımız ailemizde kalmıyor. Evlerimiz hızlı ve kısa bir sürede bizlere teslim edildi Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. Onların hakkı ödenmez." dedi.

Afetzede Mustafa Karakuş ise yeni evini beğendiğini başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililere teşekkür etti.

Gülşen Çakır da kısa süre de evlerinin teslim edildiğini evlerin konforlu ve sağlam olduğunu ayrıca yaşanan artçı depremleri hissetmediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Kahramanmaraş Deprem

CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

 Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata alındı
Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur Aybüke Çangal kaç yaşında ve nereli? Göztepe- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Göztepe- Trabzonspor maçı canlı izleme linki! (Süper Lig) Kısmetse Olur Aybüke evleniyor mu, kiminle evleniyor? Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi kim? Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.