Son dakika! ADIYAMAN'DA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI - Haberler

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Son dakika! ADIYAMAN'DA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... ADIYAMAN'da, kahvehaneye tabancayla ateş açılması sonucu içerideki 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, kahvehaneye tabancayla ateş açılması sonucu içerideki 2 kişi yaralandı.

Olay, gece İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobille geldikleri kahvehaneye tabancayla ateş açarak kaçtı. Mermilerin isabet ettiği kahvedeki 2 kişi, yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika! ADIYAMAN'DA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI

Son dakika! ADIYAMAN'DA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI

Son dakika! ADIYAMAN'DA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI

Son dakika! ADIYAMAN'DA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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