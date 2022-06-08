Adıyaman'da kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuk öldü Adıyaman'da kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Adıyaman'da kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yenigüven köyünde evinin bahçesinde oyun oynayan Mert Özer'in (2) kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkıştı. Çocuğu kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaran ailesi, Özer'i sağlık ekiplerine teslim etti. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. AA / Orhan Pehlül - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman'da kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuk öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.