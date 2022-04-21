Kafası ile ayağı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da kafası ve ayağını demir pencere korkuluğuna sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'da kafası ve ayağını demir pencere korkuluğuna sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde evlerinin bahçesindeki pencerede oyun oynayan Gülşen Vurucu'nun kafası ile ayağı demir korkuluğa sıkıştı.
Küçük kızı kendi imkanlarıyla kurtaramayan ailesi, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından demiri keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel