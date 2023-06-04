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Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışan Araçlarda 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışan Araçlarda 2 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.S., idaresindeki 42 ZP 114 plakalı araç ile A.A., idaresindeki 44 ABJ 263 plakalı araç, Gölbaşı ilçesi Aşağıazaplı Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden A.A., ile araçta bulunan B.K., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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