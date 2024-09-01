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Adıyaman'da Kadın Cinayeti: Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'da bir kadın, eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından intihar eden eş de hayatını kaybetti. Çiftin çocukları ise koruma altına alındı.

ADIYAMAN'da Ekrem Daşcan (36), 3 çocuğunun gözü önünde eşi Merve Daşcan'ı (26) tabancayla vurarak öldürüp, yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saatlerde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Merve Daşcan ile eşi Ekrem Daşcan arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ekrem Daşcan yanındaki tabancayı çekip, Merve Daşcan'a ateş etti. Daşcan daha sonra silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Ekrem Daşcan ve Merve Daşcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olay sırasında evde bulunan çiftin 1, 4 ve 7 yaşındaki çocukları ise Adıyaman Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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