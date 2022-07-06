Adıyaman'da KADES uygulaması tanıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da KADES uygulaması tanıtıldı

AA - Emin Tezerdi - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da KADES uygulaması tanıtıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde polis ve jandarma ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi uygulamasını tanıttı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde polis ve jandarma ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi uygulamasını tanıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stant açtı.

Bilgilendirici broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna uygulamayı yüklemesine de yardımcı oldu.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Jandarma Adıyaman Gölbaşı KADES Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title