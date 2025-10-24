Adıyaman'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığa yönelik ev ve iş yerlerine baskın düzenleyerek 1 tabanca, 8 gümrük kaçağı telefon ve mermi ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, 1 tabanca, 8 gümrük kaçağı telefon ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel