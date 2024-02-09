Adıyaman'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek-Kahta kara yolunda bir minibüsü durdurdu.

Ekipler, minibüste yaptıkları aramada gümrük kaçağı 514 el feneri, 133 araç teybi, 945 şarj kablosu, 49 fön makinası, 180 makas, 43 oto hoparlör, 43 el radyosu, 571 tıraş makinası, 124 madenci lambası, 38 mikrofon, 98 saç düzleştirici, 293 kulaklık, 191 hesap makinesi ve 169 kol saati ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K. ile M.A. işlemleri için karakola götürüldü.