Adıyaman'da Kaçak Kazı Yapılan Bölgede Kurtarma Kazısı Gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kaçak kazı yapılan bölgede mezar yapısı tespit edildi ve kurtarma kazısı gerçekleştirildi. Mezar yapısı, bölgedeki diğer mezar yapılarından farklı olduğu belirtildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kaçak kazı yapılan bölgede kurtarma kazısı yapıldı.

Samsat ilçesi Tepeönü köyü sınırları içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine yapılan incelemede mezar yapısı tespit edildi. Mezar yapısına zarar verilmemesi adına Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri kurtarma kazısı gerçekleştirdi. Müze Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre; mezar yapısının MS. 1. Yüzyıl ile tarihlendiği düşünülen bir kaya mezarı olduğu, ayrıca söz konusu kaya mezarının tipolojik olarak bölgede var olan diğer mezar yapılarından farklı olduğu belirtildi.

Bölgede yer alan diğer kaya mezarlarında sıklıkla karşılaşılan arkosoliumlar bu mezar yapısında değişime uğramış ve duvara paralel niş yerine duvara dikine oluşturulan mezar yataklarının olduğu ifade edildi. - ADIYAMAN