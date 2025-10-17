Adıyaman'da Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan iki şüpheli yakalandı. Jandarma, kazı alanında dedektör ve çeşitli aletler ele geçirdi.
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.
Kazı alanında dedektör, kazma, kürek ve demir aparat ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel