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Adıyaman'da Kaçak Hobi Evleri Mühürlendi

Adıyaman'da Kaçak Hobi Evleri Mühürlendi
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Adıyaman'da tarım arazilerine inşa edilen iki kaçak hobi evi, İl Genel Meclisi'nin kararıyla mühürlendi ve inşaatları durduruldu. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Adıyaman'da inşa edilen kaçak hobi evleri mühürlendi.

Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 2 hobi evi İl Genel Meclisinin aldığı kararla durduruldu.

Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Çakal Köprüsü yakınlarında yapımı devam eden 2 hobi evi için durdurulma kararı alındı.

Karar doğrultusunda çalışmalar durduruldu alan mühürlendi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel

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