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Adıyaman'da Kaçak Avcılara Ağır Cezalar

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Adıyaman'da 2024 yılı içerisinde kaçak avlanan 81 kişiye 2 milyon lira yakın idari para ve tazminat cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban keçilerinin korunması için yıl boyunca denetimlerini sürdürüyor.

Adıyaman'da geçen yıl kacak avlanan 81 kişiye idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara karşı sıkı bir takip yürütüyor.

Kentte yaban keçilerinin avlanmasını önlemek için ekipler, yıl boyunca zorlu hava koşullarına aldırmadan avcıların silahlarını ve belgelerini kontrol ediyor. Kaçak avcılık yaptığı tespit edilenlere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde işlem yapılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürü Dengir Turanlı, denetimler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal yaşamın korunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Geçen yıl 81 kişiye idari para cezası uyguladıklarını aktaran Turanlı, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz 2024 yılı içerisinde yaptığımız av koruma ve kontrol çalışmalarında 81 kişiye idari para cezası düzenleyip, 27 kişiye de tazminat cezası uyguladık. Ortalama 2 milyona yakın bir tazminat ve idari para cezası kesildi. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2024-2025 merkez av komisyonu kararları doğrultusunda kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için yıl boyu 7/24 av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteyiz."

Yaban keçisi avlayan kişilere 650 bin lira idari para cezası uyguladıklarını aktaran Turanlı, "Cezalarda iki türlü idari para cezası uygulanmaktadır. Tazminat cezası 650 bin lira, idari para cezası da avcının belge eksikliğine göre değişmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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