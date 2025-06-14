Adıyaman'da jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Adıyaman'da, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında şehit ve gazi yakınları onuruna akşam yemeği düzenlendi.

Adıyaman'da, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında şehit ve gazi yakınları onuruna akşam yemeği düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, jandarma personelinin görevde kullandığı teçhizat ve malzemeler sergilendi.

Katılımcılara jandarma teşkilatının kentte yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Etkinliğe Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, jandarma personeli, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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