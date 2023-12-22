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Adıyaman'da jandarma pikabı devrildi, 3 personel yaralandı

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Adıyaman'ın Kömür beldesi yakınlarında jandarmaya ait pikap sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 jandarma personeli yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Adıyaman'da jandarmaya ait pikabın devrilmesi sonucu 3 jandarma personeli yaralandı.

Merkeze bağlı Kömür beldesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkan pikap devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 jandarma personeli yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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