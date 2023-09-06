Adıyaman'da Jandarma Ekipleri Uyuşturucu Operasyonu Yaptı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 496 gram kubar esrar ele geçirdi. Soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi hız kesmiyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde yapılan çalışmada 496 gram ağırlığında kubar esrar ele geçirdi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel