Adıyaman'da Jandarma Ekipleri Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 496 gram kubar esrar ele geçirdi. Soruşturma devam ediyor.