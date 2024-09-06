Adıyaman'da izinsiz doğan besleyen kişiye 113 bin 980 lira para cezası
Adıyaman'da bir evde izinsiz doğan kuşu besleyen kişiye 113 bin 980 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aile içi kavga konusuna müdahale ederken evde doğan kuşa rastladı. Doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yabancı uyruklu F.S'ye ise idari para cezası verildi.
Adıyaman'da evinde izinsiz doğan besleyen kişiye 113 bin 980 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde aile içi kavga konusuna gitti. Ekipler, burada karı koca arasında çıkan tartışmaya müdahale ettikleri sırada ev içerisinde doğan kuşuna rastladı.
Ekiplerce el konulan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yabancı uyruklu F.S'ye 113 bin 980 lira idari para cezası uygulandı.
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