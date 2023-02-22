Adıyaman'da İyilik Kompleksi kuruldu!

Yaşanan depremin ardından ilk günden itibaren yaralın sarılması için seferber olan İnsan İzi Derneği, afet bölgesinde gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Gelen bilgiler ve taleplere göre gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinin ardından bölgede kurduğu İyilik Kompleksi ile yeni bir yaşam alanı oluşturan İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, depremzedelere ve çocuklara umut oluyor.

İnsan İzi Derneği tarafından Adıyaman'ın Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulan İyilik Kompleksi, depremzedelere ve bölgede çalışan görevlilere yardım noktası olmayı sürdürüyor. "İyilik Kompleksi" içinde yer alan restoranda günde 15.000 kişiye 3 öğün sıcak yemek servisi ile afet bölgesinde yaşayanlara yoğun bir şekilde hizmet veren dernek; başta ekmek ve su olmak üzere temel gıda, hijyen kiti, ısıtıcılar ve diğer ihtiyaçların dağıtımına devam ediyor. Ayrıca kompleks içerisinde kurdukları çay ocağında bölge halkıyla sohbetler eden gönüllüler, gerçekleştirdikleri çiğ köfte gibi çeşitli organizasyonlarla sıcak bir ortam oluşturuyor.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR!

Depremlerden etkilenen çocuklar için özenle çalışma yürüten İnsan İzi Derneği, çocukların yüzünü bir nebze güldürebilmek için huzur dolu bir alan da oluşturdu. İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak depremin ilk günden itibaren afet bölgesinde yaraların sarılması için bütün imkânlarıyla harekete geçtiklerini ifade eden İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Umut Sarıkaya, depremin 10. gününden sonra yeni bir şey söylemeleri ve farklı bir şey yapmaları gerektiğinin farkına vardıklarını dile getirdi. Ramazan sonuna kadar Bakanlıklar ve AFAD'ın koordinasyonuyla AFAD çadırlarında yüzlerce çocukla oyunlar oynayıp, çizgi film ve sinema geceleri de düzenleyeceklerini anlatan Sarıkaya, tebessümün iyileştirilmiş gücünü yüzlerce çocuğa ulaştırmak istediklerini ifade etti.

İstanbul'dan gelen 15 kişilik uzman psikolog ekibi eşliğinde, depremzede çocukların yaralarına merhem olmak için de çeşitli etkinlikler düzenleyip oyuncak dağıtan İnsan İzi Derneği, maruz kaldıkları durumu hafifletmek için çocuklara oyun terapileri düzenleyerek yaşadıklarını daha kolay ve hızlı üzerlerinden atmalarına yardımcı oluyor.