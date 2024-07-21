Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da İtfaiye Ekibi Sıkışan Köpeği Kurtardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı. Kahta Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil atölyenin demir kapısına bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri, demir kapının parmaklıklarını hidrolik ayırıcı yardımıyla genişleterek köpeği sıkıştığı yerden çıkarttı. Köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

Kahta Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil atölyenin demir kapısına bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri, demir kapının parmaklıklarını hidrolik ayırıcı yardımıyla genişleterek köpeği sıkıştığı yerden çıkarttı.

Köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman İtfaiye Kahta Hayvan Hakları İtfaiye Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title