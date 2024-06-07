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Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Katılımcılar Türk ve Filistin bayraklarıyla ellerinde yürüdü ve Kur'an-ı Kerim okundu. İHH İnsani Yardım Vakfı Kahta İlçe Temsilcisi, İslam ülkelerini ve tüm dünyayı bu katliamları durdurmaya davet etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.

Mustafa Kemal Caddesi'nde toplanan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü.

Katılımcıların 100. Yıl Parkı'na kadar yürümesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kahta İlçe Temsilcisi Mahmut Çelebi, yaptığı konuşmada, Gazze ve Filistin topraklarında her gün kan akıtıldığını, çocuk, yaşlı demeden çok sayıda insanın İsrail zulmüne maruz kaldığını söyledi.

Çelebi, öncelikle İslam ülkelerini ve tüm dünyayı bu katliamları durdurmaya davet etti.

Protestolar, dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Adıyaman İsrail Kahta Gazze İHH İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

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