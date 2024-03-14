Adıyaman'da İşçiye Beton Blok Düştü
Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde bir inşaat alanında çalışan işçi, üzerine düşen beton blok sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da çalıştığı sırada üzerine beton blok düşen işçi ağır yaralandı.
Karapınar Mahallesi'nde bir binanın temelindeki kazı çalışmaları sırasında beton blok A.K'nın bacağının üzerine düştü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.K. sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.