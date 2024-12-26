Adıyaman'da İşçi Duvar Altında Kaldı
Adıyaman'da bir binanın güçlendirme çalışması sırasında duvarın devrilmesi sonucu bir işçi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da üzerine duvar devrilen işçi yaralandı.
Ulucami Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın güçlendirme çalışmasında çalışan Ş.A. demir kestiği sırada üzerine duvar devrildi.
Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.