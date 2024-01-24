Adıyaman'da İş Yerine Silahlı Saldırı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Turgut Özal Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde giyim satışı yapılan bir iş yeri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı.

İş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, olay yerinde tabancadan çıktığı belirlenen kurşunlar buldu. Dört merminin iş yerinin camına isabet ettiği görüldü.

Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.