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Adıyaman'da iş makinesi devrildi, 1 ölü kişi öldü

Adıyaman'da iş makinesi devrildi, 1 ölü kişi öldü

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı, köy korucusu hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı, köy korucusu hayatını kaybetti.

Belören Belde Belediyesine ait iş makinesi, Aşağı Nasırlı köyünde su kanalı seti çalışması sırasında operatörü F.A'nın hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

İş makinesinden atlayan F.A, yaralanırken araçta bulunan köy korucusu Hicabi Burak, olay yerinde öldü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı F.A'yı Gölbaşı Devlet Hastanesine götürdü.

Hicabı Burak'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel

Adıyaman Belören Güncel Haberler

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