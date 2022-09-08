ADIYAMAN'DA İNŞAATTAKİ DEMİR KORKULUKLARI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
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ADIYAMAN'da, yapımı devam eden binanın demir merdiven korkuluklarını çalan 2 şüpheli suçüstü yalanadı.
ADIYAMAN'da, yapımı devam eden binanın demir merdiven korkuluklarını çalan 2 şüpheli suçüstü yalanadı.
Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ve bekçiler gece devriyesi sırasında inşaat halindeki binadan merdiven korkuluklarının çalındığını fark etti. Polisi gören şüpheliler demir korkulukları bırakarak kaçmaya başladı. 2 şüpheli kısa süre içerisinde takip edilerek yakalandı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel