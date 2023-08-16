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Adıyaman'da İnşaat Yangını: Korku ve Paniğe Neden Oldu

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Adıyaman'da yapımı devam eden bir inşaatın kalıp tahtaları yangın sonucu yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da yapımı devam eden bir inşaatın yanan kalıp tahtaları korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi 29158 Sokak içerisinde bulunan yapımı devam eden 4 katlı bir inşaatın atılan tablasında bulunan kalıp tahtaları yandı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı meydana gelen yangın kısa sürede bütün tablayı sardı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar yaşandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman İtfaiye Güncel Haberler

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