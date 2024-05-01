Adıyaman'da İnşaat Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti
Adıyaman'da bir inşaatta çalışan Cezayir uyruklu işçi Abdelkarım Boudjemah, üzerine düşen inşaat kalıbı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Boudjemah, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Adıyaman'da üzerine inşaat kalıbı düşen işçi hayatını kaybetti.
Karadağ yakınlarındaki bir inşaatta çalışan Cezayir uyruklu Abdelkarım Boudjemah'ın (24) çalıştığı esnada üzerine inşaat kalıbı düştü.
Kazada ağır yaralanan Boudjemah, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Boudjemah, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.