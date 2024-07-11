Adıyaman'da İnşaat İşçisi İkinci Kattan Düştü
Altınşehir Mahallesi'nde devam eden bir inşaatın ikinci katındaki iskelede çalışan bir işçi, dengesini kaybederek zemine düştü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi yaralandı.
Adıyaman'da bir inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı.
Altınşehir Mahallesi Gazihan Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katındaki iskelede çalışan R.E, dengesini kaybederek zemine düştü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.