Adıyaman'da İnşaat İşçisi Düştü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yapımı süren deprem konutlarının 3'üncü katından düşen işçi Emre Yıldız, ağır yaralandı.

Olay, Besni ilçesi Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde yapımı süren deprem konutlarında meydana geldi. Binanın 3'üncü katında çalışan Emre Yıldız, dengesini kaybedip düştü. Olayı gören diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.