Adıyaman'da İnşaat İşçisi Dördüncü Kattan Düştü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaat işçisi, dış sıva yaptığı sırada iskelenin kopması sonucu 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dördüncü kattan düşen işçi ağır yaralandı.
A.H. (37), Girne Mahallesi'nde yapımı devam 6 katlı binanın 4'üncı katında iskele üzerinde dış sıva yaptığı sırada iskelenesin kopması sonucu zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel