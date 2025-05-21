Adıyaman'da İnşaat İşçisi Dördüncü Kattan Düştü

Adıyaman'da İnşaat İşçisi Dördüncü Kattan Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaat işçisi, dış sıva yaptığı sırada iskelenin kopması sonucu 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dördüncü kattan düşen işçi ağır yaralandı.

A.H. (37), Girne Mahallesi'nde yapımı devam 6 katlı binanın 4'üncı katında iskele üzerinde dış sıva yaptığı sırada iskelenesin kopması sonucu zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor

Tarih bile belli! Galatasaray'a geri dönüyor
Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği maç şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin'in paylaşımına düştüğü not, Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum

Eşi ve oğlu yakılarak öldürüldü! Acılı anne gözyaşları içinde konuştu
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu

Dayanılmaz öksürükle uyanan adam aynaya bakınca şok oldu
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.