Adıyaman'da İnşaat Boşluğuna Düşen Kişi Yaralandı
Adıyaman'da yapımı süren bir inşaatın havalandırma boşluğuna düşen F.T., itfaiye ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da yapımı süren inşaatın binanın havalandırma boşluğuna düşen kişi yaralandı.
F.T. Siteler Mahallesi'nde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yapımı süren bir inşaatın havalandırma boşluğuna düştü.
İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerden çıkarılan F.T ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.