Adıyaman'da İnşaat Bekçisi Ölü Bulundu

Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde bekçi olarak görev yapan 57 yaşındaki Ökçün Tekle, inşaatta hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tekle'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da bir kişi, bekçi olarak çalıştığı inşaatta ölü bulundu.

Sümerevler Mahallesi'nde inşaatta bekçi olarak çalışan Ökçün Tekle (57), inşaat çalışanları tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tekle'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, savcılığın ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
