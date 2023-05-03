Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kahta- Adıyaman kara yolu Organize Sanayi kavşağında, Mahmut Turaç idaresindeki 02 ABD 441 plakalı otomobil ile Recep Pirçek'in kullandığı 02 RA 633 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan Ali Güçlü ve Mustafa Turaç, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel