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Adıyaman'da İki Otomobilin Çarpışması: 5 Yaralı

Adıyaman'da İki Otomobilin Çarpışması: 5 Yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.A. yönetimindeki 02 ACT 603 plakalı otomobil, Turgut Özal Mahallesi çevre yolunda, F.O. idaresindeki 02 AEM 808 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
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