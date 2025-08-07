Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü hastaneye kaldırıldı, diğerleri ayakta tedavi edildi.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ö.T. idaresindeki 63 FD 028 plakalı otomobil, Çimen Küme Evleri yakınlarında M.S'nin kullandığı 02 AEK 879 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, hafif yaralanan diğer ikisi ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lopez'i içeri almayan görevli için nihai karar çıktı

Jennifer Lopez'i mağazaya almayan görevli için nihai karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.