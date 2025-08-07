Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Adıyaman'da meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü hastaneye kaldırıldı, diğerleri ayakta tedavi edildi.
Ö.T. idaresindeki 63 FD 028 plakalı otomobil, Çimen Küme Evleri yakınlarında M.S'nin kullandığı 02 AEK 879 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılardan 3'ü sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, hafif yaralanan diğer ikisi ayakta tedavi edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel