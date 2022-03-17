Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine gitmekte olan Vedat Atar (44) yönetimindeki 34 BIZ 015 plakalı otomobil ile Ümran Varol'un (25) kullandığı 44 BV 217 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Şevval Bilgin (11) Mehmet Bilgin (49) ve Nuriye Bilgin (48) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Otomobil, Kaza, Güncel, Haberler

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