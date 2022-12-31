Adıyaman'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı Güncel Haberler Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Girne Mahallesi'nde, Ali Kanar'ın yaşadığı iki katlı evin giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Kaynak: AA / Güncel Adıyaman Güncel Haberler

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