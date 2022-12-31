Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı

Güncel Haberler

Adıyaman'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Girne Mahallesi'nde, Ali Kanar'ın yaşadığı iki katlı evin giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title