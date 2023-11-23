Adıyaman'da İHH İnsani Yardım Derneği tarafından 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve kıyafet yardımı yapıldı. İHH ekipleri, kış aylarında hazırladıkları yardım kolilerini ailelere teslim etti. Yardım alan aileler, İHH ve hayırseverlere teşekkür etti.

Adıyaman'da İHH İnsani Yardım Derneği 500 aileye yardım yaptı

Adıyaman'da, İHH İnsani Yardım Derneğince 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve kıyafet yardımı yapıldı.

Kentte, ihtiyaç sahibi ve yetim aileleri belirleyen Adıyaman İHH ekipleri, kış ayında ailelere hazırladıkları yardım kolilerini teslim etti.

Adıyaman Genç İHH sorumlusu Aslı Balkan, AA muhabirine, kış aylarının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptıklarını söyledi.

Ailelerin her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek yardım dağıttıklarını ifade eden Balkan, "Şuana kadar 500'e yakın ailemize ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim Allah hayır sahiplerinin hayırlarını kabul etsin." dedi.

İhtiyaç sahibi ailelerden İmirhan Erol ise yetim ailesi olduğunu söyleyerek, İHH ve hayırsever ailelere teşekkür ettiğin söyledi.