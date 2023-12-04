Adıyaman'da Husumetli İki Kişinin Kavgası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Adıyaman'da, aralarında husumet bulunan B.E. ve A.K. cadde ortasında kavga etti. Kavganın güvenlik kamerasına yansıdığı anlar görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

ADIYAMAN'da, husumetli 2 kişinin cadde ortasında kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan B.E. ve A.K., yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, B.E., belinden çıkarttığı tabancayla A.K'ye ateş etmeye çalıştı. Bu sırada çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Kavga, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.