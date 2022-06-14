Adıyaman'da husumetli iki grup arasında sopalı kavga: 3 yaralı - Haberler

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Adıyaman'da husumetli iki grup arasında sopalı kavga: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Adıyaman'da husumetli iki grup arasında sopalı kavga: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında  çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kavga, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede  büyüyerek sopalı kavgaya dönüşürken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken yaralanan 3 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

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