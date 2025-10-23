Haberler

Adıyaman'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Güncelleme:
Adıyaman'da ziynet eşyası çalmakla suçlanan 4 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Zanlılar, daha önceki suç kayıtlarıyla dikkat çekiyor.

Adıyaman'da bir binadan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde bir binada ziynet eşyalarının çalınması olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve mağdurların ifadelerine başvuran ekipler, şüphelilerin M.Ç, R.Ç, M.Ç ile E.Y olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların, çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
