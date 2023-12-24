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Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

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Adıyaman'da Siteler Mahallesi'ndeki konteyner kentte klimaların çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmada, hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki K6 konteyner kentte klimaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda eşkalini belirledikleri şüpheliler E.S, M.F. ile A.V'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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