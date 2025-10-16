Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Adıyaman'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Yenipınar Mahallesi'nde ki bir dükkanda cep telefonu ve para çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda eşkali belirlenen M.M.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.