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Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Adıyaman'da elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde İ.K'ye ait elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucu M.Y'ye ait iş yerinde yaptıkları aramada, elektrikli bisikletin parçalara ayrıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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