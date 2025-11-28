Haberler

Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelilerine Operasyon: 4 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, 2 mahalledeki evlerden ziynet eşyalarının çalınması üzerine başlattığı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 mahalledeki evlerden ziynet eşyalarının çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüphelilerin eşkalleri belirlendi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 5 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada

Belge krizi! Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada

Belge krizi! Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim

SKT'si 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Keserli maganda! 'Allah'ını seversen' deseler de durmadı

Keserli maganda! "Allah'ını seversen" deseler de...
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.