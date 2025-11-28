Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelilerine Operasyon: 4 Tutuklama
Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, 2 mahalledeki evlerden ziynet eşyalarının çalınması üzerine başlattığı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 mahalledeki evlerden ziynet eşyalarının çalınmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüphelilerin eşkalleri belirlendi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 5 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel