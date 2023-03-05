Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binadan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler şüpheli Mehmet Y'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel