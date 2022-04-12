Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 yabancı uyruklu tutuklandı - Haberler

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Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 yabancı uyruklu tutuklandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 yabancı uyruklu tutuklandı

Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sümerevler Mahallesi'nde bir evde cep telefonu ve tablet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda yabancı uyruklu A.E.R, İ.Ş.A. ve J.J.S.S'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Tablet, Asayiş, Güncel, Haberler

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