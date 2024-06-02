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Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İlçe kırsalındaki bir otobüsten para çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda M.A, İ.H.S. ve E.A. isimli şüpheliler tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Çalınan paranın uyuşturucu ticareti sonucu elde edildiği belirlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalındaki bir otobüsten para çalındığı ihbarı aldı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin M.A, İ.H.S. ve E.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çalınan paranın uyuşturucu ticareti sonucu elde edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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